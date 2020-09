Hoogste GLO-slagingspercentage in tien jaar

In Suriname zijn 75,55% (7649) van de 10.124 GLO-toetskandidaten geslaagd voor het MULO en 2,95% (299) voor het LBO. 931 (9,20%) kandidaten moeten de zesde klas overdoen. Het is het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar.

Vorig jaar nog was het slagingspercentage 59,85% bij een deelnemersaantal van 10.933. Vanwege de corona-uitbraak is er dit jaar geen toets afgenomen in de leervakken maar alleen in de algemeen vormende vakken.

Het district Nickerie heeft dit jaar weer de hoogste score. Van de 501 deelnemende kandidaten zijn 419 (83,63%) geslaagd voor het MULO en 11 (2,20%) voor LBO.