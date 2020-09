Drie zwaargewonden bij aanrijding op Brownsweg

Bij een zware aanrijding op de Brownsweg in Suriname, zijn vanmiddag drie zwaargewonden gevallen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een terreinwagen een personenwagen rond 16.00u van achteren zou hebben aangereden. Het ongeval gebeurde nabij de brug over de Miendrineti kreek.

De schade aan de twee voertuigen was groot, zoals ook op de foto’s te zien is. De Pajero (foto links), die wordt gezien als de veroorzaker, ramde de personenwagen van achteren. De klap was zo hard dat de achterkant van de personenwagen naar binnen werd gedrukt (foto rechts).

De drie zwaargewonden werden naar het ziekenhuis te Atjoni afgevoerd voor medische behandeling. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.