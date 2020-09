Cocaïne smokkelaar na ruim 2 jaar eindelijk aangehouden

De politie in Suriname heeft onlangs de 47-jarige cocaïne verstrekker tevens verzender Orlando D. opgespoord en aangehouden ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. D. werd sinds 2018 opgespoord door de Narcotica Brigade omdat hij postpakketten met cocaïne, ter verzending naar het buitenland had aangeboden bij verzendbedrijven hier te lande.

In 2018, 2019 en in dit lopend jaar heeft Orlando zeker 6 postpakketten inhoudende cocaïne ter verzending aangeboden. Hij wist op vernuftige wijze uit handen van de politie te blijven; maar aan elk touw komt een einde aldus het Korps Politie Suriname. Rechercheurs van de Narcoticabrigade hielden hem in de eerste week van augustus aan.

Ook de 32-jarige cocaïne verzendster Elisabeth L. werd aangehouden. L. bood twee keren in het jaar 2018 postpakketten ter verzending aan bij een postbedrijf hier te lande. Bij controle heeft de douane in beide postpakketten cocaïne aangetroffen. De postpakketten met inhoud zijn vervolgens, voor verder onderzoek, overgedragen aan de Narcotica Brigade.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Elisabeth de postpakketten, inhoudende onder andere cocaïne, van Orlando had ontvangen om te posten. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn deze verdachten in verzekering gesteld.