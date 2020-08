4 coronadoden erbij, teller aantal overleden patiënten stijgt naar 71

Het aantal mensen dat in Suriname is overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus, is de afgelopen 24 uur weer gestegen. Volgens de teller op de officiële COVID-19 website zijn er maar liefst 4 doden genoteerd maandag. Het aantal coronadoden komt hier mee op 71.

Het totaal aantal mensen dat in ons land besmet is geraakt met het COVID-19 virus is afgelopen weekend de 4.000 gepasseerd. Het gaat om 4.034 mensen waarvan 3.140 reeds zijn genezen. Er zijn op dit moment 823 actieve gevallen.

De afgelopen 24 uur zijn er 25 nieuwe gevallen bijgekomen, waarvan 10 in Wanica.