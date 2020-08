Standhouders zoeken president thuis op

Standhouders die actief zijn op ‘Pasar Lelie’ te Lelydorp, zijn vanmorgen naar het huis (foto) van de Surinaamse president Chan Santokhi getogen, om verhaal bij de bewindsman te halen. Dat is te zien op beelden die via social media in Suriname worden verspreid.

Vernomen wordt dat de standhouders het niet eens zijn met de maatregelen die de nieuwe dc heeft getroffen aangaande opening van de markt te Lelydorp. Dc Shafiek Goelaman heeft deze makt tot nader order gesloten, vanwege de explosieve toename van corona besmettingen in Suriname.

Door deze maatregelen mogen standhouders van Pasar Lelie ook hun eigen goederen niet meer aan de man brengen. Dat bleek zondag toen zij om 10.30u per direct moesten ontruimen. Ze kregen de optie om te verhuizen naar de drive-thru Openbare markt te Lelydorp, maar sloegen dat af.