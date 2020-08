Raadadviseurs kopen auto’s overheid voor een ‘prikkie’

Opnieuw is er informatie naar buiten gekomen, dat personen gelieerd aan de vorige regering onder leiding van ex-president Bouterse, dure auto’s van de overheid voor heel weinig geld hebben gekocht. Dit keer zou het gaan om raadadviseurs van Bouterse die auto’s van de overheid, voor belachelijk lage prijzen konden kopen.

Uit informatie die de Surinaamse nieuwssite SUN zojuist publiceerde, blijkt dat Jules Wijdenbosch bijvoorbeeld twee auto’s kocht, waaronder een Ssang Young Rexton uit 2019 met een aanschafprijs van 52.000 US dollar. Hij betaalde omgerekend nog geen 750 US dollar om het voertuig over te nemen.

Ook Faizal Abdoelgafoer en Errol Alibux kochten elk twee auto’s. Alibux kocht een Toyota Landcruiser Prado uit 2012 voor nog geen 500 US dollar. Raadadviseur Eddy Jozefzoon kocht een Ssang Young Rexton 2019 voor omgerekend 800 US dollar.

De raadadviseurs van Bouterse hebben het kabinet dus niet alleen verlaten met een vette TWK, maar ook met dure auto’s voor weinig. De nieuwssite heeft na onderzoek een lijst gepubliceerd, welke ook hieronder te zien is: