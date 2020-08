Politiebureau Santo Boma gesloten na besmetting agenten en arrestanten

Het Korps Politie Suriname heeft zondag bekend gemaakt dat het politiebureau Santo Boma vanaf zondag 30 augustus tot en met woensdag 2 september gesloten is voor het publiek. Dat heeft de Surinaamse politie bekend gemaakt.

Dit vanwege het feit dat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) de komende vier dagen bezig zal zijn met ontsmettingswerkzaamheden op het bureau. Er waren namelijk COVID-19 besmette personen in het gebouw aanwezig.

Drie politieagenten en zes arrestanten van het bureau zijn positief getest op COVID-19. Alle arrestanten zijn tijdelijk overgeplaatst naar het Huis van Bewaring (HvB) te Santo Boma.

Personen in het politie resort Santoboma, die de komende vier dagen, politie hulp of assistentie nodig hebben moeten in contact treden met de politie van de bureau’s Santodorp of Leiding alsook met het Command Center.