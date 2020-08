Coronavirus eist 68ste dode in Suriname

Het coronavirus heeft nu 68 dodelijke slachtoffers geëist in Suriname. De 68ste dode is een bejaarde vrouw die vandaag is overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

President Chandrikapersad Santokhi heeft zondagavond in een toespraak aangegeven dat er sprake is van community spreading. De situatie is zeer ernstig volgens het staatshoofd. Hij heeft de COVID-19-maatregelen met nog twee weken verlengd. De total lockdown is ook aangepast. Deze is nu van vrijdag 20.00u tot en met maandag 05.00u.

Zondagavond werd gemeld dat het afgelopen 24 uur er 55 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen en 82 personen genezen zijn verklaard. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 4.009. Hieronder de aangepaste cijfers van zondagavond op de officiële COVID-19 website.