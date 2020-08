Bouterse wil eerder naar Santo Boma

[INGEZONDEN] – Reactie op de tirade van Bouterse tijdens de tweede online maasmeeting van de NDP. Tijdens de tweede online massameeting, heeft NDP-voorzitter Desi Bouterse, geprobeerd de samenleving angst aan te jagen. Het spookbeeld van de jaren 80’ is voorbij, dus stoerdoenerij of tirade helpt niet meer. Als Bouterse denkt de regering de les te lezen, gaat hij van een koude kermis thuiskomen.

Wie is Bouterse om te bepalen wat de regering onder leiding van president Chan Santokhi moet doen? Ik vind Bouterse erg brutaal. Niemand gaat deze regering onder druk zetten, dus ook Bouterse niet. Kennelijk waant Bouterse zich nog president van het land, hij moet nu wel beseffen dat volk hem zwaar heeft afgestraft, dus hij moet praten. Ik ben ervan overtuigd dat de regering onder leiding van president Chan Santokhi, zich niet zal laten afleiden door het gebrul en leugens van NDP-voorzitter Desi Bouterse.

Het volk wil niks meer weten van Bouterse, derhalve ook niet wil weten welke afspraken Bouterse heeft gemaakt met deze regering. Deze regering heeft afspraken gemaakt met het volk om Suriname te redden en ze dient zich te houden aan die afspraken. We hopen dat regering onder leiding van president Chan Santokhi op de ingeslagen weg verder gaat om Suriname te redden.

Over een eventueel bezoek van de Nederlandse koning Willem-Alexander aan Suriname, zei Bouterse dat als hij met kwade bedoelingen naar Suriname komt, de stad hermetisch zal worden afgesloten. Wel, als Bouterse lef heeft de stad hermetisch af te sluiten, doe het maar! Ik daag hem uit. Mocht hij proberen de stad hermetisch af te sluiten dan denk ik dat hij eerder achter slot en grendel verdwijnt, dan hoeft hij niet te wachten op het vonnis van 20 jaar dat nu in hoger beroep behandeld wordt.

Bouterse is vergeten dat van de 274.323 kiezers slechts 65.660 kiezers gestemd hebben op de NDP en Bouterse zelf is fors teruggevallen van 34.000 naar 15.545 stemmen. Hij en zijn NDP hebben geen draagvlak meer van de samenleving. Om weer macht te verwerven moet Bouterse met zijn NDP rustig wachten tot de volgende verkiezingen van 2025.

Het schijnt dat Bouterse op de stoel van het Openbaar Ministerie wil gaan zitten, hij wil nu bepalen hoe en welke zaken onderzocht moeten worden. Laat het duidelijk zijn, de regering onder leiding van president Chan Santokhi, sluit geen mensen op, die taak is weggelegd voor het Openbaar ministerie en de rechterlijke macht. Tijdens de verkiezingscampagne was er beloofd dat corruptie aangepakt zou worden en dat gebeurt nu door het Openbaar ministerie.

Volgens Bouterse wil men de NDP met wortel en tak uitroeien, maar dat zal niet lukken. Niemand wil de NDP uitroeien, de wortel van de NDP is nu aan het verrotten, dus je krijgt automatisch verdorde bladeren en de takken verdrogen. Er is een bekend gezegde: ‘de revolutie eet haar eigen kinderen op’. Dus Bouterse moet de schuld niet zoeken bij andere partijen, maar de hand in eigen boezem steken.

Idris Naipal