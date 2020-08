Binnenkort betaald parkeren voor bezoekers op terrein Openbare Werken

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stelt dat de parkeerdruk op het terrein van het ministerie blijft toenemen. Dagelijks komen bezoekers langs die veilig willen parkeren. Besloten is speciaal voor de bezoekers parkeergelegenheden buiten het terrein in te richten, meldt het ministerie. Bezoekers die graag binnen wensen te parkeren, zullen indien vrije ruimte beschikbaar is, dat tegen een betaling kunnen doen.

De OW-minister geeft aan dat hij tijdens zijn rondleiding voornamelijk is geconfronteerd met de parkeerproblematiek. Personeelsleden gaven aan niet op het terrein te kunnen parkeren, vanwege een overvolle parkeerplaats. De parkeerplaats op het terrein zal voortaan in eerste instantie bestemd zijn voor het personeel. Indien nog plekken vrijstaan zullen die door middel van een betaald parkeersysteem mogelijk worden gemaakt voor bezoekers.

Thans wordt hard gewerkt aan het opvoeren van de beveiliging op de parkeerplaats binnen. Het ministerie is van mening dat er geschikte parkeergelegenheid moet worden gecreëerd voor meer dan honderd voertuigen, voorzien van aanwijzingsborden. De oversteekplaats is onlangs aangepast, aangezien er rekening wordt gehouden met scholieren die ter plekke uitstappen, langslopen of oversteken.

De OW-minister voert daaropvolgend aan dat personeelsleden, in dienst van het ministerie, zullen beschikken over een bewijs of werkpasje. Dienstvoertuigen met gele kentekenplaten zullen worden voorzien van een blauwe kentekenplaat, om beter herkenbaar te blijven. Dit systeem is van essentieel belang om een onderscheid te kunnen maken bij de wacht die de ordehandhaving onder controle zal moeten houden. Hulpbehoevende bezoekers (invaliden) worden vrijgesteld van deze regeling en krijgen speciale faciliteiten door onder andere vlakbij de ingang te mogen parkeren.

Defecte voertuigen en oude machines worden van het terrein verwijderd en in de openbare

verkoop aangeboden, zodat er meer ruimte vrijkomt voor de bezoekers die binnen willen parkeren. Naraindath Sitaram, hoofd afdeling Wegen Sectie Paramaribo, laat optekenen dat hij de opdracht uitvoert welke door de leiding is gegeven en bedoeld is om de ruimte te fatsoeneren en het parkeren te ordenen. Dit plan kwam respectievelijk van zowel de directeur als de onderdirecteur van

het ministerie. Hij geeft aan dat er voorheen slordig en klakkeloos werd geparkeerd.

De parkeergelegenheid aan de buitenkant bestaat uit drie delen. De werkzaamheden zijn in eigen beheer binnen drie weken uitgevoerd. Het derde deel wordt spoedig aangepakt, afgerond en bruikbaar gesteld voor de bezoekende parkeerders. De zijde langs de H.S. Adhinstraat komt ook aan de beurt. Die zal bestemd zijn voor de bezoekers van de Vreemdelingendienst in Suriname, die ook op hetzelfde terrein is gehuisvest. De gemeenschap wordt gevraagd om de officiële berichtgevingen hierover te blijven volgen.