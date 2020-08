Albina taxi in brand gevlogen en volledig uitgebrand

Een Toyoto Noah die ingezet wordt op de route Paramaribo-Albina vice versa is vanmiddag rond 15.00u in brand gevlogen en volledig uitgebrand op de Livorno Beekhuizenweg in Suriname.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de chauffeur zijn voertuig gisteren heeft afgehaald van de monteur. Hij reed vanmiddag richting Albina en zag toen plotseling rook uit de machinekamer komen.

De bestuurder bracht het busje tot stilstand en nam poolshoogte. Daarbij merkte hij dat machinekamer reeds in brand stond. Omstanders hebben meteen de brandweer ingeschakeld. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig reeds in lichterlaaie. Het busje is volledig uitgebrand.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak is nog onbekend. De politie van Livorno was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.