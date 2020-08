Wi Eegi Kerki start online fundraising omdat comedynight niet door kan gaan

Ieder jaar organiseert ‘Wi Eegi Kerki’ in Amsterdam een fundraising comedynight om geld op te halen voor het aflossen van de hypotheek van de kerk. Het initiatief kom van comedian Roué Verveer, die zelf ook lid van de kerk is. Vanwege COVID-19 kan de avond dit jaar echter niet doorgaan. Vandaar dat de kerk deze online fundraising is gestart.

De kerk heeft artiesten mogen ontvangen als Maan, Dwight Dissels, Jeritza Toney, tante Es, Jörgen Raymann, Rayen Panday, Najib Amhali, Deng Boy, Howard Komproe, Murth Mossel, Roué Verveer en nog vele anderen. Dit jaar zou de achtste editie zijn.

Peggy Blokland die het event organiseerde zegt erover: “De mensen die elk jaar aanwezig zijn, weten hoe geweldig dit evenement is en ook het lekkere eten dat te verkrijgen is. Vanwege COVID-19 en de protocollen eromheen, kan dit evenement van het jaar niet doorgaan. Daarom vragen wij u, help ons deze actie te realiseren. Alle beetjes helpen. Doneer vandaag nog hier via GoFundMe“.