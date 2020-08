Telefoonlijn politiebureau geblokkeerd vanwege hoge rekening

De telefoonlijn van het kantoor van een politieinspecteur, die ressortcommandant is op een bureau, is geblokkeerd vanwege de hoge rekening. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

De krant verneemt dat de inspecteur overdag en in de late avonduren belde met de diensttelefoon. Verder wordt ook vernomen dat hij in de avond naar het bureau ging voor overwerk. De ressortcommandant belt continu met de diensttelefoon en vermoedelijk zijn het privégesprekken.

De telefoonlijn werd geblokkeerd, nadat de kosten opliepen. Het bureau beschikt over een tweede lijn waarmee de overige agenten bellen en waarop het publiek belt. Deze is nog open.

De inspecteur gebruikt intussen het tweede nummer om te bellen verneemt de krant. Opvallend is dat het bureau in een rustige omgeving is waar er bijna geen incidenten plaatsvinden.