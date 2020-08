Sibilo noemt aangifte tegen hem ‘laster’ en eist intrekking

De Surinaamse ondernemer Otmar ‘Otje’ Sibilo is niet te spreken over de aangifte die vorige week tegen hem gedaan is, inzake overtreding van de Anti-corruptiewet en het grootschalig benadelen van de EBS en/of de staat Suriname. Sibilo, directeur van OLIBIS NV, heeft via een brief van zijn advocaten geëist dat de aangifte wordt ingetrokken.

Volgens de aangifte zouden Sibilo en EBS president-comissaris Andy Rusland op slinkse wijze profiteren van de financieel belabberde situatie binnen de EBS. In de aangifte wordt uiteengezet hoe er middels aanbestedingsfraude een continue claim op de valuta-inkomsten van de EBS wordt gelegd door één bedrijf dat er grof geld aan verdient. Dat bedrijf zou volgens de aangifte de firma OLIBIS NV van Sibilo zijn.

Advocaat Antoon Karg, een van de indieners van de aanklacht tegen Otmar Sibilo, zegt tegen de Surinaamse nieuwssite SUN dat de brief van Sibilo wordt gezien als een poging tot intimidatie. “En die intimidatie heeft nooit gewerkt in de rechtspraak” aldus Karg namens de indieners.

Karg geeft verder aan dat er geen sprake kan zijn van laster, aangezien de indieners zelf nooit de media hebben opgezocht. De aangifte is publiekelijk en journalisten hebben daar zelf op ingespeeld. De advocaat is ervan overtuigd dat de aangifte voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Ondertussen is meer naar buiten gekomen rondom Sibilo. Volgens Starnieuws wordt de staat Suriname jaarlijks voor miljoenen Amerikaanse dollars benadeeld bij de aankoop van kook(propaan)gas. Uit het jaarverslag van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) van 2017 blijkt namelijk dat EBS alle gas inkoopt bij Global Export Finance LLC – een Amerikaanse onderneming van Otmar Sibilo.

De EBS koopt gemiddeld 13 miljoen gallon gas per jaar en betaalt nu US$ 17 miljoen aan Sibilo oftewel US$ 10,5 miljoen meer dan wanneer het gas rechtstreeks bij een andere leverancier was betrokken, aldus Starnieuws.

Rusland zou zich hebben teruggetrokken als president-commissaris van de RvC van EBS: