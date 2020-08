Dronken bestuurder ramt garage en belandt met auto op de kop in trens

Vrijdagavond was het weer raak tijdens de lockdown in Suriname. De bestuurder van deze personenauto ramde rond 23.15u een garage aan de Koenawaroelaan en belandde met de auto op zijn kop in een trens langs de weg. Hij verkeerde onder invloed van alcohol.

De bestuurder reed over de Koenawaroelaan, komende vanuit de richting van de Gompertstraat en gaande richting de Wilhelminastraat toen hij plotseling de controle over het stuur verloor. Door de botsing tegen de garage raakte twee auto’s beschadigd.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren naar berging. De bestuurder werd door de politie afgevoerd naar het bureau.