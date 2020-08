71-jarige man onder bedreiging van vuurwapen beroofd van auto

In Suriname is een 71-jarige man afgelopen donderdagmiddag onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn persoonlijke bezittingen en zijn auto (foto). De seniore burger rijdt taxiritten met zijn auto en kreeg op die dag een klant aan huis voor een rit. De klant vroeg hem om ook even zijn broer op te pikken langs de weg en ze vertrokken richting Welgedacht C.

Daar in de buurt aangekomen vroeg de bestuurder aan de mannen waar ze precies moesten zijn. De twee gaven aan dat ze bij een adres net over de Magentabrug moesten zijn. Daar aangekomen trok een van de mannen, die achterin plaats had genomen, plotseling een vuurwapen en hield de bestuurder van achteren onder schot.

De andere man dirigeerde de bestuurder naar de passagiersstoel en nam zelf plaats achter het stuur. Ze keerden de auto en reden vervolgens richting de Vredenburgweg. Daar stopten ze en namen de halsketting en een telefoon van de 71-jarige man weg. Vervolgens werd de eigenaar uit de auto gezet.

De seniore burger liep naar een winkel waar hij binnen een politieagent tegenkwam, die hij om hulp vroeg. Tot zijn grote verbazing vertelde de agent hem echter doodleuk om 115 te bellen. Het verbaasde de oude man dat de agent niet meteen mee ging om achter de rovers te gaan. Uiteindelijk belde de agent zelf de collega’s, die de aangifte van de eigenaar opnamen.

De benadeelde, meneer Donk, is behoorlijk terneergeslagen en verzoekt de samenleving uit te kijken naar zijn auto. Het gaat om een bordeaux Toyota vitz van het bouwjaar 2010, met het kenteken PJ 78-18 zoals hierboven te zien is.