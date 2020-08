67ste coronadode en 106 nieuwe besmettingen genoteerd in Suriname

In Suriname heeft weer een coronapatiënt het leven gelaten. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website die zojuist is aangepast. Het aantal doden is hiermee opgelopen naar 67.

Het afgelopen 24 uur zijn maar liefst 106 personen positief getest op het gevreesde virus en 20 genezen verklaard. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 3.954. Er zijn momenteel 896 actieve cases.

De total lockdown in Suriname is vrijdag 28 augustus 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met zondag 30 augustus 05.00u. Bekijk hieronder een live video om te zien hoe de straten in de avond eruit zien.

