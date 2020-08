Zeer onhygiënische keuken in Nickerie per direct gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst en de Milieu Politie zijn vrijdagmorgen gestuit op een zeer onhygiënische situatie in en rondom een keuken in het ressort Henarpolder. De keuken is terstond gesloten in opdracht van districtscommissaris Senrita Gobardhan.

Vanuit de keuken worden voorverpakte roti’s klaargemaakt voor verkoop in verschillende winkelzaken van het district. De eigenaar in Suriname is gesommeerd in en rondom de keuken grondig schoon te maken.

Hieronder meer foto’s van de aangetroffen situatie.

