Last minute drukte voor total lockdown

Op dit moment heerst er in verschillende delen van Paramaribo een behoorlijke laat-minute drukte op straat. Dit in verband met de total lockdown die om 20.00u in heel Suriname ingaat. Zo is het druk bij onder andere tankstations en supermarkten.

Daarnaast lopen belangrijke verkeersaders vol zoals de Kwattaweg, de Indira Gandhiweg en de Jaggernath Lachmonstraat. Veel weggebruikers vragen zich af of ze of ze wel op tijd thuis zullen zijn. Doordat de bruggen gesloten worden loopt ook daar het verkeer vast.

De foto hierboven is gemaakt om 19.00u bij de rotonde aan de Koningstraat/Willem Campagnestraat.

De Surinaamse politie gaat komend weekend streng controleren op het naleven van de total lockdown die vanavond ingaat. Zo komen er mini roadblocks op diverse plekken en vindt er gemotoriseerde surveillance plaats.