Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik terug in Suriname

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik is vandaag kort na middernacht aangekomen op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname.

De Surinaamse UFC-vechter is verwelkomd door een kleine regeringsdelegatie. ‘Bigi Boy’ sloeg twee weken terug de Braziliaanse Junior dos Santos spectaculair knock-out tijdens UFC 252.

Met de overwinning heeft ‘Bigi Boy’ een belangrijke stap gezet naar het kampioenschap. Rozenstruik maakte begin vorig jaar zijn debuut in de UFC en werd na vier overwinningen in mei dit jaar in 20 seconden door de Fransman Francis ‘The Predator’ Ngannou knock-out geslagen.

Hieronder een foto van ‘Bigi Boy’ na het in ontvangst nemen van een ruiker namens het kabinet van de president.