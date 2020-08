Vrouw en arbeider doodgeschoten ondernemer in vrijheid gesteld

De aangehouden en in verzekering gestelde vrouw en een arbeider van de om het leven gebrachte ondernemer Shamdath Ragoebir, zijn donderdag weer in vrijheid gesteld. De twee werden dinsdag 25 augustus aangehouden, maar anderhalve dag later vrijgelaten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van een advocaat van de familie dat de officier van justitie geoordeeld heeft dat er geen gronden waren voor verdere detentie van de twee. De aangehouden personen en hun familie zijn niet te spreken over de handelwijze van de politie, waardoor ze onterecht in een kwaad daglicht zijn gesteld.

De afdeling PR van het Korps Politie Suriname was namelijk snel met het naar buiten brengen van de informatie dat de twee aangehouden en in verzekering gesteld waren. Hierdoor werden de vrouw en de arbeider al meteen veroordeeld door het grote publiek. Via social media bijvoorbeeld werd de vrouw in verband gebracht met de moord op haar man.

De advocaat noemt het op deze manier naar buiten brengen van informatie door de Surinaamse politie voorbarig en overweegt een klacht in te dienen tegen het korps. Het zou volgens hem niet de eerste keer zijn dat de afdeling PR op een knullige manier omgaat met informatievoorziening naar het publiek.