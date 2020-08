President en coalitieleiders keuren beledigende cartoon van vp Brunswijk resoluut af

De president van Suriname, Chan Santokhi, en de overige coalitieleiders hebben de publicatie van de cartoon van Ronnie Brunswijk in Dagblad Suriname ernstig en resoluut afgekeurd, deze in de grootst mogelijke termen veroordeeld, en afstand genomen van de afkeurenswaardige gedachte waar deze cartoon voor staat. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De president heeft de ontstane situatie donderdag in het top politiek overleg met politieke leiders besproken (foto). In dit overleg kwam de basisgedachte van deze regering weer naar voren namelijk eenheid: eenheid van bestuur, eenheid van beleid, eenheid van leiderschap. Eenheid gaat echter hand in hand met respect en begrip voor elkaar.

“Wij brengen respect op voor de wetten die vrijheid van meningsuiting waarborgen. Tegelijkertijd erkennen wij dat deze vrijheid begrensd wordt door enerzijds het wederzijds respect en het waarborgen van menselijke waardigheid, en anderzijds door wet en recht. Het recht tot vrije meningsuiting kan en mag geen vrijbrief vormen voor de publicatie van beledigende teksten, of andere vormen van communicatie”, aldus de Surinaamse regering.

De president heeft maandag een gesprek hierover met Faried Pierkhan, eigenaar van Dagblad Suriname. Gisteren ging de tekenaar van de cartoon, kunstenaar Reinier Asmoredjo, in op de door hem gecreëerde beroering: