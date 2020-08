Meer dan 100 lockdown-overtreders staande gehouden bij afgesloten bruggen

In totaal zijn woensdagavond meer dan 100 lockdown-overtreders staande gehouden bij de verschillende afgesloten bruggen in Suriname. In regio Paramaribo ging het om 128 personen en in regio West waren het 4, zegt Politiewoordvoerder, hoofdinspecteur Humphrey Naarden.

Naarden zegt dat middernacht de politieleiding besloten had dat op grond van humanitaire overwegingen autobestuurders met kinderen in hun voertuig naar huis konden gaan na een ernstige waarschuwing.

De woordvoerder doet nogmaals een beroep op de samenleving om zich te houden aan de COVID-19-maatregelen waaronder de lockdown. De lockdown is dagelijks van 20.00u tot en met 05.00u.

Voor dit weekend geldt er weer een total lockdown in Suriname. Deze gaat vrijdag 28 augustus 20.00u in en is van kracht tot en met zondag 30 augustus 05.00u.