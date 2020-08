Dit weekend weer total lockdown in Suriname van vrijdag 20.00u tot zondag 05.00u

Voor dit weekend geldt er weer een total lockdown in Suriname. Deze gaat vrijdag 28 augustus 20.00u in en is van kracht tot en met zondag 30 augustus 05.00u. Niemand mag zomaar op straat behalve personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten.

Verschillende politie-eenheden hebben tijdens de total lockdown in het weekeinde van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus in totaal 216 overtreders aangehouden en overgebracht naar de hal op het terrein van de Politie Academie.

De Surinaamse overheid heeft de total lockdown van vrijdag 20.00u tot zondag 05.00u als coronamaatregel ingesteld, omdat gebleken is dat veel menen juist vrijdag- en zaterdagavond uitgaan.

Bekijk de video’s hieronder om te zien hoe de straten in de middag en avond eruit zagen tijdens de total lockdown vorige week.

Live flits total lockdown Posted by Waterkant.Net on Saturday, 22 August 2020