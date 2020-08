Het dialysecentrum bij het Mungra Medisch Centrum in het district Nickerie is donderdag gesloten. Dit nadat een vrouw die binnen is gebracht positief is bevonden op het coronavirus.

Het gebouw zal later op de dag grondig ontsmet en schoongemaakt worden. De vrouw ligt momenteel in het ziekenhuis voor behandeling.

Donderdagavond werd gemeld dat binnen 24 uur er 4 nieuwe doden en 69 nieuwe besmettingen zijn genoteerd in Suriname. Verder zijn 30 personen genezen verklaard.