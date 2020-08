VIDEO: Overleden bromfietser is 20-jarige jongeman

De bromfietser die gisteren vrijwel op slag dood was bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg, is de 20-jarige Shekhar Dassasingh (foto). Op beelden die gemaakt zijn met een beveiligingscamera (onder) is te zien hoe de jongeman tegen een pick-up aan knalt, als het voertuig naar links afslaat.

Shekhar reed met zijn bromfiets over de Indira Gandhiweg in de richting van de Nieuwe Grond. Ook de pick-up reed in dezelfde richting over dezelfde weg en wilde links afslaan in de Noordpoolweg. De bestuurder verzuimde daarbij om voorrang te verlenen aan de bromfietser, die op dat moment doorgaand verkeer was.

Op de beelden hieronder lijkt het erop alsof de bromfietser een behoorlijke snelheid had. Hij kwam met een harde klap tegen de afslaande pick-up aan. De jongeman liep daarbij zwaar letsel op aan zijn hoofd en was vrijwel op slag dood.