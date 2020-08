Uitvaart ‘Midnight Cowboy’ vrijdag 28 augustus

Morgen, vrijdag 28 augustus 2020, vindt de uitvaart plaats van Stanley Johan Humbert Rozenblad ook wel bekend als ‘Midnight Cowboy’. Dat heeft zijn dochter vandaag doorgegeven aan de redactie van Waterkant.Net. ‘Midnight Cowboy’ overleed op vrijdag 21 augustus op 72-jarige leeftijd in Suriname.

Gelegenheid tot afscheid nemen is op vrijdag 28 augustus 2020 tussen 13.00- 15.00 te Rene’s hof aan de Waakhuizenlaan. De teraardebestelling vindt plaats om 15.00u aldaar.

Rozenblad was een bekende verschijning in Paramaribo, waar hij voornamelijk bij hotel Torarica te vinden was. Naast zijn werk als taxichauffeur was Rozenblad ook actief als touroperator, waarbij hij diverse dagtochten organiseerde.

Cowboy’ Stanley werd bekend bij het grote publiek toen hij een (hoofd)rolletje speelde in de zesdelige Nederlandse NCRV-serie ‘De mensen van‘, waarin het wel en wee van het Surinaamse hotel Torarica wordt geschetst.