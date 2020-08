Benoemingen Leo Brunswijk en Melissa Santokhi strijdig met statuten Staatsolie

De benoemingen van Leo Brunswijk en Melissa Santokhi in de raad van commissarissen (rvc) bij de NV Staatsolie Maatschappij Suriname, zijn in strijd met de statuten. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag.

In de statuten is verankerd dat rvc leden de Surinaamse nationaliteit moeten hebben. Leo Brunswijk, die namens de ABOP is voorgedragen, bezit de Nederlandse nationaliteit. Brunswijk zit ook in de rvc van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en daar geldt dezelfde eis.

In de statuten van Staatsolie staat verder dat rvc-leden 45 jaar moeten zijn en niet ouder dan 70 jaar. First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, die is voorgedragen door de president, is 39 jaar. Op grond daarvan kan zij geen lid van de rvc zijn, meldt de nieuwssite.