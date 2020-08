VIDEO: Busje knalt op stilstaande auto met pech op Bosjebrug

Bij een zware aanrijding tussen twee voertuigen rond 19.50u dinsdagavond op de Wijdenboschbrug in Suriname, zijn twee mensen gewond geraakt. De redactie van Waterkant.net verneemt dat een personenauto, die vanuit Commewijne richting Paramaribo over de Bosjebrug reed, autopech kreeg en stilstond op de brug.

Een busje dat aan kwam rijden voerde een inhaalmanoeuvre uit en ramde bij het invoegen, de stilstaande auto van achteren. De personenauto draaide door de klap en knalde tegen de vangrail aan.

Een inzittende van de personenauto raakten gewond evenals een inzittende van het busje. Een ambulance werd ingeschakeld om de gewonden voor medische behandeling af te voeren naar het ziekenhuis.

De bestuurder van het busje had geen papieren bij zich. Ook bleek dat zijn rijbewijs is vervallen. De man werd daarom naar het politiebureau gebracht. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.