Ramdin: “Niets gezegd over excuses of dat Suriname geen excuses wil”

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin heeft gereageerd op de ophef die onder voornamelijk Afro-Surinamers is ontstaan over een artikel in De Telegraaf over de slavernij. Volgens dat artikel zou de minister gezegd hebben dat ‘Suriname geen excuses hoeft van Nederland voor het slavernijverleden‘. Ramdin ontkent echter dat hij dit zo gezegd heeft.

Een journalist van De Telegraaf heeft uit antwoorden van minister Albert Ramdin eigen conclusies getrokken en daarover een krantenkop en nieuwsartikel gemaakt, schijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vanmorgen.

“Ik heb nadrukkelijk niets gezegd over excuses of dat Suriname geen excuses wil. Het woord excuses is op geen enkel moment geuit. Het is gewoon niet gezegd”, zegt Ramdin tegen de krant. Via de Surinaamse ambassade in Nederland zal een brief naar De Telegraaf worden gestuurd waarin geprotesteerd wordt tegen de berichtgeving en zal rectificatie worden geëist.

Hij zegt begrip te hebben voor de verontwaardigde reacties. Alleen heeft hij er moeite mee dat het etnische erbij is gehaald. “Het is jammer dat sommige mensen zo etnisch denken. De discussie heeft daar geen baat bij” aldus de minister tegen dWT.

Het was overigens niet alleen etnisch maar ook racistisch. Onder afro-surinamers werd bijvoorbeeld onderstaand Whatsapp bericht verspreid waarin Ramdin werd uitgemaakt voor koelie: