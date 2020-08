Guyanese man in Suriname gewond aan hoofd na vechtpartij

Deze man van Guyanese afkomst werd maandagavond rond 22.00u bloedend aangetroffen op straat. Volgens verklaringen van ooggetuigen was hij betrokken bij een vechtpartij aan de Hertogstraat. Daarbij heeft iemand hem met een hard voorwerp, een slag toegebracht op zijn hoofd.

De man had een diepe barstwond en werd voor medische behandeling per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De vermoedelijke verdachte is nog voortvluchtig. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog niet duidelijk.

De politie heeft de zaak in onderzoek.