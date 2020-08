Man steekt houten woning in brand en vlucht

Deze houten woning aan de Alli Amierweg, een zijstraat van de Commissaris Weythingweg in Suriname, ging maandagavond geheel in vlammen op. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brand rond 23.00u in de avond zou zijn aangestoken.

De vermoedelijk brandstichter nam daarna de benen maar kon door de Surinaams politie in de directe omgeving worden aangehouden. Het motief voor de brandstichting is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De woning was niet tegen brand verzekerd en ook niet aangesloten op het elektriciteitsnet.