Burger ziet fietsendief stelen en houdt hem aan

De 28-jarige Bjorn W. is onlangs door de politie van het bureau Centrum aangehouden voor diefstal van een fiets. Bjorn werd in het stadscentrum op heterdaad betrapt en aangehouden door een burger, die getuige was van de diefstal van het rijwiel. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Nadat de man de fietsendief had aangehouden, droeg hij hem samen met het rijwiel over aan de politie. Bjorn heeft tegenover de Surinaamse politie toegegeven dat hij de fiets gestolen heeft. Hij werd na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De eigenaar van de fiets heeft geen aangifte gedaan en wordt opgeroepen om in contact te treden met de politie van het bureau Centrum in de Keizerstraat en wel vanaf 08.00 tot en met 14.00 uur. De fiets in kwestie: