Het aantal corona doden in Suriname, is de afgelopen 24 uur met 2 gestegen naar 60. Dat blijkt uit de laatste update van de teller op de officiële Surinaamse COVID-19 website. In het afgelopen etmaal zijn er ook 25 nieuwe gevallen bijgekomen en 70 personen genezen.

Een van de overleden personen is de 31-jarige Vergillio Rebin, secretaris van de Hervorming-en Vernieuwingsbeweging (HVB). Hij is vanmorgen aan de gevolgen van het coronavirus overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica.