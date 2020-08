Thuisquarantaine vooralsnog afgeschaft voor passagiers uit Nederland en Curaçao

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG) hebben bekend gemaakt dat vanaf heden 24 augustus 2020 de (thuis)quarantaine voor passagiers uit Nederland en Curaçao, vooralsnog afgeschaft is.

De reden hiervoor is de lage COVID-19 transmissie die de afgelopen weken in Nederland en op Curaçao vastgesteld is, waardoor de kans op import gevallen vrijwel nihil is.

Deze vrijstelling van quarantaine geldt echter alleen voor passagiers die 14 dagen aaneengesloten voor vertrek naar Suriname in Nederland of Curaçao hebben vertoefd.

Personen die korter dan 14 dagen in Nederland of Curaçao hebben vertoefd en op doorreis zijn naar Suriname, zullen wel door het BOG volgens een aangepast protocol in (thuis)quarantaine moeten.