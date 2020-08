Aantal coronadoden Suriname hoger dan buurlanden Guyana en Frans-Guyana

Het aantal mensen dat in Suriname is overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus, is de afgelopen dagen gestegen naar 58. Hiermee telt Suriname tot vandaag (24 augustus) meer doden dan buurland Frans-Guyana, dat 55 doden heeft genoteerd tot nu toe. Dit terwijl het aantal corona gevallen in de Franse kolonie hoger is.

In Frans-Guyana (290.000 inwoners) zijn er tot nu toe 8.797 mensen besmet geraakt met het virus. In Suriname (575.000 inwoners) is het aantal besmette gevallen minder dan de helft daarvan en wel 3.607. Frans-Guyana kent ook nog ‘maar’ 435 actieve gevallen terwijl dat in ons land 861 zijn, blijkt uit cijfers van de internationale site World O’ Meter.

Volgens die cijfers lijkt Guyana (779.00 inwoners) het virus iets beter onder controle te hebben. In het westelijk buurland zijn in totaal 955 gevallen genoteerd. Daarvan zijn 31 overleden en momenteel 434 actief.

In buurland Brazilië (209 miljoen inwoners) is de situatie nog steeds zeer ernstig. Daar zijn meer dan 3,6 miljoen mensen besmet geraakt en 114.772 overleden. Het aantal actieve gevallen is daar 781.000.