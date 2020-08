Ministerie EZ zal waken voor ongewenste effecten aangepaste brandstofprijzen

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) zal ervoor waken, dat ongewenste effecten als gevolg van de aangepaste brandstofprijzen in Suriname minimaal zijn of geheel vermeden worden.

De nieuwe prijzen aan de pomp, die bij de nieuwe governmenttake zullen gelden, zijn zondag 23 augustus om 00.00u ingegaan.

De prijzen voor een liter ongelode benzine zijn SRD 7.46 (SOL), SRD 7.35 (Gow2) en SRD 7.58 (RUBiS). Voor diesel zijn de prijzen SRD 6.97 (SOL), SRD 7.00 (Gow2) en SRD 7.03 (RUBiS).

Het Ministerie doet een beroep op de Surinaamse samenleving om bij het constateren van prijsopdrijving, haar klachten door te geven via de klachten app op het telefoonnummer 8530915 of via het verkort nummer 1940.