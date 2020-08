Man vast voor verspreiden pikante foto’s van ex-vriendin

De 30-jarige Valentino K. is op dinsdag 19 augustus aangehouden door rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten. Hj wordt ervan verdacht pikante foto’s van zijn ex-vriendin digitaal verspreidt te hebben, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Valentino had een liefdesrelatie met een jonge vrouw. Tijdens die relatie hebben zij samen enkele pikante foto’s gemaakt. Toen de jonge vrouw de liefdesrelatie beëindigde bedreigde Valentino haar met het digitaal verspreiden van de foto’s. Hij kon niet verkroppen dat zij geen liefdesrelatie meer met hem wilde hebben.

Valentino voegde vermoedelijk de daad bij het woord want de foto’s zijn gestuurd naar het werk e-mailadres van de vrouw waar haar collega’s de foto’s hebben gezien. Althans collega’s die toegang hebben tot het werk e-mailadres.

De vrouw deed aangifte tegen Valentino.

Hij ontkent iets af te weten van het verspreiden van de foto’s in kwestie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Valentino, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld door de politie meldt het KPS.