Geen misdrijf dood 15-jarig meisje in appartementencomplex Moengo

Het 15-jarig meisje dat afgelopen dinsdag overleed in een appartementencomplex te Moengo, is niet om het leven gebracht. Dat heeft sectie uitgewezen die gepleegd is op haar ontzielde lichaam, meldt het Korps Politie Suriname.

Er zullen bestuurlijke maatregelen getroffen worden tegen de eigenaar van het appartementencomplex. Het zou gaan om een ‘short stay’ waarvoor veelal de leeftijdsgrens van 18 jaar geldt.

De politie van het bureau Moengo kreeg op dinsdagmorgen 18 augustus een melding dat een 15-jarig meisje overleden was in een appartement. De politie koerste derwaarts voor onderzoek en trof het ontzielde lichaam van het meisje in een kamer van het appartement aan.

Uit het politie onderzoek is toen naar voren gekomen dat het meisje en haar 17-jarige vriend voor vertier in het appartement waren. Volgens verklaring van haar vriend voelde het meisje zich plotseling onwel en kwam kort daarna te overlijden. Het lijk vertoonde geen sporen van geweld.