Derde fase herstelwerkzaamheden Stolkertsijverbrug aangevangen

De derde fase van de herstelwerkzaamheden aan de Stolkertsijverbrug in het district Commewijne is reeds aangevangen.

In deze fase worden opnieuw beschadigde horizontale en verticale profielen vervangen.

Het constructiebedrijf in Suriname dat belast is met de uitvoeringswerkzaamheden aan de brug hanteert de volgende werkwijze:

plaatsen van een hulpprofiel

demonteren van de beschadigde profiel

plaatsen van een nieuwe profiel en schoor

demonteren van de hulpprofiel

Gedurende de werkzaamheden wordt de brug op bepaalde momenten geheel afgesloten voor het rijverkeer. Hieronder meer foto’s:

De herstelwerkzaamheden aan de Stolkertsijverbrug (Commewijne) zijn de derde fase ingegaan. In deze fase zijn opnieuw… Posted by Wegenautoriteit Suriname on Friday, 21 August 2020