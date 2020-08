Bond Regionale Ontwikkeling op eerste bezoek bij minister

Het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling heeft een werkbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken. Dit is het eerste bezoek van de bond aan de minister sinds haar aantreden.

Het bestuur klopte aan de deur bij de minister om enkele zaken aan te kaarten. Vooral de nieuwe loonreeks van ambtenaren van de bestuursdienst in Suriname kwam ter sprake. Ook de kwestie van recente aanname van een grote groep ambtenaren, de aanhouding van salarissen van nieuwe krachten en de ingebruikname van een algemeen uniform bij de bestuursdienst werd besproken. De minister beloofde de bond te zullen werken aan de realisatie van de aangekaarte punten.

Bondsvoorzitter Glenn Swamipersad haalde aan dat de bestuursdienst en in het bijzonder de districtscommissarissen juist meer gemotiveerd zullen zijn en zich maximaal zullen inzetten als hun nieuwe salaris reeks officieel is. De bewindsvrouw zei blij te zijn met het bezoek van de bond, omdat zij zo een beter beeld van zaken krijgt die zich afspelen bij het personeel. Ze zei ook alles dat er is aangehaald na te trekken en in het vervolg met het bestuur te praten.

Bondssecretaris Rudolgo Palmtak vroeg de minister om rekening te houden met nieuwe krachten die zijn aangenomen. De minister zei dat zij graag met eenieder wil samenwerken. Personeel die nog geen plek heeft om te werken, wil zij graag binnen het departement van Sport dat recentelijk bij het ministerie is ondergebracht accommoderen.