Belastingdienst van Sommelsdijckstraat vanaf morgen weer open

De Belastingdienst in Suriname aan de van Sommelsdijckstraat opent maandag 24 augustus weer haar deuren voor belastingplichtigen. Zij was genoodzaakt op 18 augustus te sluiten, vanwege een positief COVID-19-geval. In de periode van sluiting is het gebouw ontsmet volgens de vastgestelde COVID-protocollen.

De Belastingdienst doet een beroep op eenieder om, vooral nu Suriname te kampen heeft met een stijging van het aantal COVID-19- positieven, alle regels in acht te nemen.

Personen die aan hun belastingplicht moeten voldoen worden gevraagd om zich te houden aan de preventiemaatregelen. Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen bij het betreden van een van de kantoren van de Belastingdienst. Bij de poort zullen de handen worden gereinigd.

Bij de hoofdpoorten van de verschillende afdelingen van de Belastingdienst zal worden gevraagd naar uw bestemming, waarna u verder zal worden verwezen na inachtneming van COVID-19-preventieregels.