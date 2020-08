De verhoging van de brandstofprijs in Suriname, gaat in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus om middernacht in. Dat melden diverse media in Suriname. De verhoging stond gepland voor woensdag, maar werd op het laatste moment afgeblazen.

De prijzen voor een liter ongelode benzine worden SRD 7.46 (SOL), SRD 7.35 (Gow2) en SRD 7.58 (RUBiS). Voor diesel worden de prijzen SRD 6.97 (SOL), SRD 7.00 (Gow2) en SRD 7.03 (RUBiS).