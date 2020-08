President voert goed gesprek met bestuur Surinaamse Voetbal Bond

President Chandrikapersad Santokhi heeft een goed gesprek gevoerd met het bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB). De bond heeft met het staatshoofd van gedachten gewisseld over een viertal punten dat betrekking heeft op het voetbal gebeuren in Suriname. Het gesprek vond op vrijdag 21 augustus plaats op het Presidentieel Paleis.

De vier zaken waarover gesproken is, hebben betrekking op de nationale voetbalselectie en de weg die er is voor plaatsing voor de Wereldkampioenschappen Voetbal in 2022 in Qatar. Ook de viering van 100 jaar SVB op 1 oktober aanstaande is onder de aandacht gebracht van het staatshoofd. Deze mijlpaal zal op gepaste wijze herdacht worden. De bestuursleden hebben de president ook voorgehouden dat er plannen zijn voor de bouw van een internationaal stadion dat voldoet aan alle eisen.

Het voorwerk is reeds gedaan en de SVB zoekt naar mogelijkheden om dit project in te dienen bij de Indiase overheid ter financiering. De voetbalbond heeft aangegeven in staat te zijn de aflossing van dit project te kunnen garanderen. Alleen is hiervoor een garantstelling van de Surinaamse overheid nodig. Tot slot is ook van gedachten gewisseld over de kwestie vermakelijkheidsbelasting waarmee alle bonden te kampen hebben. Gepleit wordt dat dit afgeschaft wordt, zodat de sportbonden meer inkomen hebben om de sportontwikkeling verder ter hand te nemen.

SVB-voorzitter John Krishnadath zegt blij te zijn, dat de president de bond ontvangen heeft en ruim aandacht heeft geschonken aan de vraagstukken die door de SVB op tafel zijn gelegd. Bekend is dat president Santokhi ook de voetbalsport een warm hart toedraagt. Het staatshoofd heeft tijdens dit onderhoud aangegeven waar nodig de bond te zullen bijstaan en zo te werken aan het helpen oplossen van de geïdentificeerde vraagstukken. Krishnadath omschrijft het gesprek als zeer positief.

Bondscoach Dean Gorré die ook aanwezig was, vond het prijzenswaardig dat president Santokhi het SVB-bestuur heeft ontvangen. Zoals bekend maakt de Surinaamse voetbalselectie zich klaar voor de WK kwalificatiewedstrijden voor de eindronde in Qatar. De bondscoach betreurt het dat de COVID-19 situatie voor veel stagnatie heeft gezorgd. Toch heeft de selectie samen met de SVB een noodplan uitgezet.

Over pakweg 6-7 weken staan de wedstrijden voor de deur. Met de jongens zal er een traject de komende weken worden uitgezet in de overtuiging dat ons land een goede beurt maakt tijdens de kwalificatiewedstrijden. Volgens de trainer zijn de spelers bereid om tot het uiterste te gaan. Suriname speelt de eerste kwalificatiewedstrijd op 7 oktober tegen de Kaaimaneilanden.