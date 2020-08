Nieuwe raad van commissarissen bij Staatsolie aangetreden

De nieuwe raad van commissarissen (rvc) bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is vrijdagavond aangetreden. Tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering is de nieuwe rvc benoemd. Leo Brunswijk is gekozen tot president-commissaris.

Staatsolie is gegroeid van een 200 barrels per dag producerend bedrijf, naar een internationaal erkend bedrijf, met een dagelijkse productie van 16.500 barrels aardolie. Het is geweldig te zien dat het bedrijf is gegroeid van een olieproducent naar een meer diversifiërende maatschappij, waarmee waarde toegevoegd wordt aan de Surinaamse samenleving.

“Wij verwachten dat deze opbrengsten de samenleving definitief zullen veranderen. Als wij zowel upstream als downstrean op een goede geologische basis uitvoeren, komt het zeker goed”, zei Staatsolie-directeur Rudolf Elias. Het prudent afdekken van risico’s en inspelen op kansen is nu dringend noodzakelijk om het bedrijf naar grotere hoogtes te tillen.

“De natuurlijke hulpbronnen horen toe aan het gehele volk, dus staan wij garant voor een eerlijke verdeling van welvaart. Suriname zal een enorm rijk land worden als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van dienend bestuur. Anders worden wij slachtoffer van de grondstoffen vloek”, gaf president Chandrikapersad Santokhi mee tijdens de vergadering.

Het staatshoofd wil een beter perspectief voor het Surinaams volk. Goed bestuur kan dit volgens hem garanderen. “Als wij als land vrijkomen van corruptie, zal Suriname harder groeien dan ooit. Het beheer en management zal op serieuze manier moeten worden aangepakt.”

De opbrengsten van dit staatsbedrijf moeten slim geïnvesteerd worden, daar deze niet onuitputtelijk zijn. Het Spaar en Stabilisatiefonds moet komen om deze en komende generaties te garanderen van een goed bestaan. “Wij moeten garanties scheppen voor het inzetten van lokaal personeel, lokaal materiaal voor lokale benefits. Onze kennisontwikkeling zal dan alleen maar toenemen. Hierdoor kunnen wij werken naar groei op meerdere fronten. De recente olievondsten zijn gamechangers in deze”, aldus Santokhi.

Voor de komende vijf jaar verwacht Staatsolie 965 miljoen USD bij te dragen aan de staat. Een shorebase is dringend noodzakelijk. Dit staat namelijk garant voor local content. Gecombineerde efforts van Guyana en Suriname voor commercieel winbaar gas zullen zorgen voor extra inkomsten

Een andere noodzaak is het creëren van een breed politiek draagvlak, wat belangrijk is voor succes van het fonds. Om dit te kunnen realiseren moeten politieke partijen op een lijn zijn met elkaar. “We bevinden ons in een riante positie. Laten wij de krachten bundelen voor een beter Suriname”, zei het staatshoofd.

De rvc bij Staatsolie bestaat naast de president-commissaris Leo Brunswijk ook uit: Dennis Caffé, Jimmy Bousaid, Nawin Nannan, Harry Dorinnie, Gonda Asadang en firstlady Melissa Santokhi.