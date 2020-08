Als onderdeel van de thans geldende COVID-19 maatregelen in Suriname is ook het Corantijnstrand tot nader order geheel afgesloten voor een ieder.

In afstemming met de politie en het districtscommissariaat Nickerie heeft Openbare Werken sectie Nickerie deze maatregel uitgevoerd.

De totale lockdown in Suriname voor dit weekend is vrijdagavond 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met zondag 23 augustus 05.00u.