Benoeming vrouw Santokhi en broer Brunswijk in RvC Staatsolie valt slecht

De benoeming van firstlady Melissa Santokhi en Ronnie Brunswijk’s broer Leo, in de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Op social media wordt afkeurend hierover gesproken in verschillende Facebook groepen.

Gisteren werd bekend dat Leo Brunswijk tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering is gekozen tot president-commissaris van de RvC. Deze keuze is opmerkelijk omdat Leo Brunswijk al in tal van andere Rvc’s, zit waaronder ook de nieuwe RvC van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM).

Ook de keuze voor Melissa Santokhi is opmerkelijk omdat het tot nu toe niet gebruikelijk was, dat de echtgenote van de president die als first lady ceremoniële taken heeft, in bestuurlijke commissies en RvC’s wordt benoemd.

In 2015 zei president Santokhi, in zijn rol als leider van de grootste oppositie partij, dat Suriname ‘ten onder gaat aan family & Friends‘. Maar anno 2020 zien we het fenomeen gewoon weer terug, wordt op social media benadrukt.