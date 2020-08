ABOP-topper Joël ‘Bordo’ Martinus last politiek rustmoment in

ABOP-topper Joël ‘Bordo’ Martinus heeft bekendgemaakt dat hij voor de komende tijd een rustmoment in acht neemt voor het politiek gebeuren in Suriname.

Martinus vraagt om hem niet te associëren met zaken aangaande politieke belangen of benoemingen van derden. “Ik zal jammer genoeg mijn medewerking niet kunnen verlenen aan dergelijk zaken”.

Bordo en hoofdbestuurslid tevens parlementariër Edward Belfort hadden de afgelopen periode veel kritiek geleverd op benoemingen en behoud van NDP’ers in raden van commissarissen. Bordo dreigde zelfs de ABOP te verlaten, omdat hij niet te spreken is over enkele besluiten die partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk heeft genomen.

Afgelopen maandag had de partij een structurenvergadering. Unaniem werd besloten een tuchtmaatregel te treffen tegen Bordo en Belfort. Bordo zou op non-actief worden gesteld en Belfort zou op het matje worden geroepen. Als dat reeds is gebeurd is niet bekend.