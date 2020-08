56ste coronadode en 94 nieuwe besmettingen genoteerd in Suriname

In Suriname heeft vrijdag weer een coronapatiënt het leven gelaten. Het gaat om een medewerker van goudmaatschappij Newmont Suriname die is overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Het aantal mensen dat tot nu toe aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 56.

Het afgelopen 24 uur zijn 94 personen positief getest op het gevreesde virus en 39 genezen verklaard. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 3.460. Er zijn momenteel 906 actieve cases.

De totale lockdown voor dit weekend is vrijdagavond 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met zondag 23 augustus 05.00u.