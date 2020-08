Schoondochter van vermoorde 56-jarige vrouw Welgedacht C aangehouden

In de zaak waarbij de 56-jarige mevrouw Balwanti Kharagram, gehuwd Santokhi (foto), dood werd aangetroffen in een woning aan de Welgedacht C weg, is vandaag haar schoondochter aangehouden. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite SUN zojuist.

Volgens de site zou uit het politioneel onderzoek blijken, dat de schoondochter veel meer moet afweten van de daad. De politie zou eerder al het vermoeden hebben, maar had daarvoor geen bewijs.

De politie meldde vorige week dat de schoondochter de woning verliet om de echtgenoot van mevrouw Santohki op te halen, die eerder op de dag van huis vertrokken was.

Bij die gelegenheid stond de achterdeur van de woning open; terwijl het latere slachtoffer in de keuken bezig was. De man en schoondochter keerden omstreeks twaalf uur weer naar huis en bij gelegenheid troffen zij het ontzielde lichaam van mevrouw Santohki in de woning aan.